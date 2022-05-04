Банк, осуществляющий продажу «Челси», отклонил предложение американцев на 5,3 миллиарда долларов

Американский банк Raine Group, который занимается продажей лондонского «Челси», отклонил предложение британского миллиардера Джима Рэтклиффа, составлявшее 5,3 миллиарда долларов.

«Raine Group сразу же отверг наше предложение, но мы продолжим напоминать людям, что все еще в деле. Продолжим взаимодействовать с фанатами, наша заявка основана на этом», - приводит слова самого Рэтклиффа «РИА Новости».

Напомним, что Абрамович выставил «Челси» на продажу после того, как правительство Британии ввело в отношении него санкции, заморозив все счета. При этом представители властей выдали клубу лицензию на осуществление футбольной деятельности и снабдили его средствами для того, чтобы «синие» смогли доиграть сезон, однако срок ее действия истекает 31 мая.

Обязательным условием продажи лондонцев со стороны правительства является поступление денег на благотворительность или развитие массового спорта в стране.

Накануне стало известно, что российский бизнесмен не намерен прощать потенциальным покупателям долги клуба почти на два миллиарда евро, как заявлял ранее.