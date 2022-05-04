ЦСКА опроверг слухи о существенном сокращении бюджета на следующий сезон

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо опроверг слухи относительно значительного сокращения бюджета команды на следующий сезон.

«Наверняка, у сайта «Матч ТВ» есть «источники», которым основной вещатель вправе доверять. Но и у ПФК ЦСКА есть свои «источники», возможно даже более серьезные, поэтому мы можем уверено говорить, что ни о каком существенном сокращении бюджета клуба речи не идет.

Очевидно, что в отсутствие еврокубков снижается доходная часть, но это не является достаточным основанием говорить о значительном сокращении бюджета. Такую новость можно с легкостью подготовить и о многих других клубах РПЛ», - заявил директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо.

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ армейцы идут на четвертой позиции с 47 очками. Ранее УЕФА отстранил российские клубы от ближайших международных турниров под своей эгидой.