«Ференцварош» Черчесова одержал первую победу в ранге чемпиона Венгрии

В матче 31-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на своем поле обыграл «Залаэгерсег».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, которые уже в первом тайме трижды поразили ворота гостей, однако в дальнейшем подпускали их к себе вплоть до разницы в один мяч.

Напомним, в прошлом туре «Ференцварош» досрочно оформил чемпионство и благодаря этой победе набрал уже 68 очков.

«Залаэгерсег» с 40 очками идет шестым.

Чемпионат Венгрии. 31-й тур.

«Ференцварош» — «Залаэгерсег» 5:3 (3:0)

Голы: Беди, 8 (автогол); Нгуен, 21 (с пенальти); Ботка, 27; Боли, 78; Марин, 90 - Тайти, 53; Жори, 66; Жори, 87.