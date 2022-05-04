«Это предположения, а не факты». В «Спартаке» отреагировали на слухи о сокращении клубного бюджета

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о сокращении клубного бюджета на следующий сезон.

«Никаких решений на счет бюджета не принято и не могло быть принято. То, о чем сказали авторы новости - предположения, а не факты», — сказал Зеленов «Чемпионату».

Напомним, ранее СМИ сообщили о значительном сокращении финансирования у московского ЦСКА. Вскоре клуб опроверг эту информацию.

«Спартак» находится на десятом месте в РПЛ с 34 очками. Красно-белые претендуют на завоевание Кубка России - в полуфинале турнира команда встретится с «Енисеем» 11 мая.