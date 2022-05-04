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В Госдуме предложили провести в России международные футбольные турниры для дружественных стран

Российские клубы и национальные сборные отстранили от участия в европейских турнирах еще на один сезон
04 мая 2022 22:35
автор: Александр Шульгин

Депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин предложил проводить в России международные футбольные соревнования с участием команд из дружественных стран.

«Необходимо предусмотреть проведение серии международных соревнований среди футбольных клубов из дружественных стран. Это стало бы реальным ответом на международную изоляцию российского спорта в целом и футбола в частности», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, ранее, член комитета по этике Андрей Созин допустил включение иностранных клубов в возможный турнир Кубка Премьер-лиги, внешне напоминающим альтернативную Лигу чемпионов.

Бан российских клубов на участие в турнирах под эгидой УЕФА продлится еще как минимум один сезон.

источник: ТАСС
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