В Госдуме предложили провести в России международные футбольные турниры для дружественных стран

Депутат Государственной думы РФ Борис Пайкин предложил проводить в России международные футбольные соревнования с участием команд из дружественных стран.

«Необходимо предусмотреть проведение серии международных соревнований среди футбольных клубов из дружественных стран. Это стало бы реальным ответом на международную изоляцию российского спорта в целом и футбола в частности», - приводит слова политика ТАСС.

Напомним, ранее, член комитета по этике Андрей Созин допустил включение иностранных клубов в возможный турнир Кубка Премьер-лиги, внешне напоминающим альтернативную Лигу чемпионов.

Бан российских клубов на участие в турнирах под эгидой УЕФА продлится еще как минимум один сезон.