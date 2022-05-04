Николай Наумов: «Краснодар» является примером для всех клубов, ноющих об отсутствии легионеров

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал результат матча 28-го тура с «Краснодаром» (0:1). Специалист поставил в пример «быков», которые в условиях дефицита легионеров добывают очки в РПЛ.

«Абсолютно правда, что «Краснодар» является примером для клубов, ноющих об отсутствии легионеров. В условиях изоляции от Европы мы должны рассматривать именно такие варианты: обратить внимание на свои школы и академии.

Я думаю, что по факту нас отлучили от европейского на три года, не меньше. Не нужно кивать на сторону. Надо развивать свой футбол. Надо просто больше доверять своей молодежи, которая играет в академиях. Посмотрите, будут новые имена и хорошие игроки», — сказал Наумов «Чемпионату».

Победа над «Локомотивом» позволила «Краснодару» набрать 45 очков и продолжить борьбу за четвертое место. В настоящее время его занимает ЦСКА, у которого на два очка больше.

«Локомотив» с 41 очком остался шестым.