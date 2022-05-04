Чеферин назвал своего фаворита Лиги чемпионов, сравнив «Реал» с «котом с десятью жизнями»

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился своим мнением о том, кто выиграет Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Я изначально думал, что чемпионом станет «Манчестер Сити», но «Ливерпуль» сейчас чрезвычайно силен, а «Реал» похож на кота с десятью жизнями.

У мадридцев вообще нет защиты, зато Бензема прибавляет с каждым сезоном, а Модрич в 36 показывает фантастический футбол. Но как-то «Реал» все время проскальзывает в следующий раунд. Впрочем, я ожидаю английский финал», - приводит слова руководителя европейского футбола Jutarnji List.

Напомним, накануне определился первый финалист турнира. Им стал «Ливерпуль», одержавший сверхволевую в гостях над «Вильярреалом».

Второй участник финала определится в противостоянии мадридского «Реала» и «Манчестер Сити».