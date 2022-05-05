Мацей Рыбус - о поражении от «Краснодара: Второй тайм - сразу красная, потом нам тяжело игралось

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал минимальное поражение от «Краснодара» в 28-м туре РПЛ (0:1).

«Надо быстро восстановиться, нас ждет следующая игра с «Рубином», после двух поражений надо вернуться в игру и набирать очки.

Второй тайм — сразу красная карточка, потом нам тяжело игралось, гол пропустили. Надо сделать выводы и еще больше работать, чтобы играть получалось», - передает слова Рыбуса ТАСС.

Победа над «Локомотивом» позволила «Краснодару» набрать 45 очков и продолжить борьбу за четвертое место. В настоящее время его занимает ЦСКА, у которого на два очка больше.

«Локомотив» с 41 очком остался шестым.