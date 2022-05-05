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«Реал» отыграл два мяча у «Манчестер Сити» в концовке встречи и вышел в финал Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «сливочных».
«Реал» отыграл два мяча у «Манчестер Сити» в концовке встречи и вышел в финал Лиги чемпионов
05 мая 2022 00:37
автор: Александр Бойченко
автор фото: Официальная страница ВКонтакте Лига чемпионов УЕФА

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Победу одержали хозяева со счетом 3:1.

Единственный гол у «горожан» забил Рияд Марез на 73-й минуте. У «Реала» отличились Родриго (90, 90+1) и Карим Бензема (95).

Таким образом, подопечные Карло Анчелотти вышли в финал турнира, где встретятся с английским «Ливерпулем». Добавим, что обе команды играли в финале турнира в 2018 году. Тогда победу на Олимпийском стадионе в Киеве одержали «сливочные» со счетом 3:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция).

Лига чемпионов
1/2 финала, ответный матч
«Реал» (Мадрид) - «Манчестер Сити» (Манчестер) 3:1

Голы: Марез 73, - Родриго 90, 90+1, Бензема 95

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао (Вальехо, 115), Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема (Себальос, 104), Винисиус Жуниор (Васкес, 115).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри (Стерлинг, 99), Фоден, Марез (Фернандиньо, 85), Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения:

Лапорт (9), Модрич (9), Карвахаль (65), Милитао (84), Вальверде (90), Стерлинг (101), Зинченко (113).

источник: «Советский спорт»
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