Влашич и Крал вошли в десятку худших трансферов текущего сезона АПЛ по версии ESPN

Известный американский телеканал ESPN на своем официальном сайте опубликовал десятку худших приобретений АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Как сообщает источник, в список были включены два футболиста «Вест Хэма», ранее выступавшие в чемпионате России. Речь идет о таких игроках, как бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич, занявший шестое место в рейтинге, а также экс-хавбек «Спартака» Алекс Крал (7-е место).

Отмечается, что худшим трансфером был признан переход нападающего Ромелу Лукаку из «Интера» в «Челси».

Также в топ-10 вошли переходы Джейдона Санчо, Рафаэля Варана (оба – «Манчестер Юнайтед»), Джека Грилиша («Манчестер Сити»), Деле Алли («Эвертон»), Янника Вестергора («Лестер»), Брайана Хиля («Тоттенхэм») и Билли Гилмора («Норвич»).

Напомним, что Влашич и Крал присоединились к «Вест Хэму» в конце августа прошлого года. На счету хорватского футболиста один гол в 18 матчах за «молотобойцев» в чемпионате Англии. В свою очередь чешский игрок провел за лондонцев лишь одну встречу в АПЛ, не отличившись результативными действиями.