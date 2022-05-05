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Гвардиола поздравил «Реал» с выходом в финал Лиги чемпионов

Мадридский клуб сыграет в финальной встрече турнира с «Ливерпулем».
05 мая 2022 09:44
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, в котором его команда на выезде уступила «Реалу» со счетом 1:3.

Отметим, что первая встреча завершилась победой «горожан» – 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

– Это тяжелый удар для нас! Нам удавалось держать игру под контролем до тех пор, пока «Реал» не стал атаковать большим числом футболистом, перевернув ситуацию за две минуты. Мы действительно были близки к тому, чтобы выйти в финал. Хочу поздравить «Реал» и «Ливерпуль» с данным достижением. Заслуживали ли мы большего? Мы имеем то, что имеем, – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Добавим, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 28 мая в Париже. Ранее подопечные Юргена Клоппа дважды обыграли «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.

источник: Sky Sports
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