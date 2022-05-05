Отец нападающего «Уфы» Агаларова сообщил о желании своего сына перейти в другую команду

Руслан Агаларов, отец форварда «Уфы» Гамида Агаларова, высказался по поводу перспектив своего сына в своей дальнейшей карьере.

Ранее генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявил о том, что клуб готов выслушать предложения по трансферу 21-летнего футболиста по окончании сезона-2021/22.

– Гамид хочет поиграть в хорошей команде – независимо от того, как будет складываться судьба «Уфы». Мы разговаривали на эту тему с Газизовым. У нас есть понимание в этом вопросе. Сейчас Гамид все-таки в первую очередь думает о том, чтобы сохранить место в РПЛ, – цитирует Агаларова-старшего «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 18 голов в 26 сыгранных матчах. Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в четыре миллиона евро.