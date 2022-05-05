Мама Сутормина рассказала о том, что ее сын проходил просмотр в «Спартаке»

Лилия Сутормина, мать флангового полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, рассказала, что ее сын мог выступать за «Спартак».

Отметим, что 28-летний футболист является уроженцем Москвы. Он воспитывался в академии «Строгино».

– Мы ездили на просмотр, месяца 2-3 Леша походил, но не срослось, и он сказал: «Нет, я не хочу сидеть на лавке. Лучше буду играть в другом клубе, пусть и ниже, но мне хочется играть и развиваться, – сказала Сутормина в программе «Мама знает все» на YouTube-канале сборной России.

Добавим, что Сутормин пополнил состав «Зенита» летом 2019 года. Всего на счету хавбека 93 сыгранных матча в составе петербуржцев, в которых он забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми он стал трехкратным чемпионом России.