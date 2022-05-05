Агент Ваноли выступил против того, чтобы «Спартак» организовывал чемпионский коридор «Зениту»

Агент Андреа Д'Амико, клиентом которого является главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли, высказался по поводу отказа московского клуба устраивать чемпионский коридор «Зениту» в матче 29-го тура РПЛ.

Ранее глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов заявил, что команда не намерена организовывать для петербуржцев чемпионский коридор перед началом встречи, которая состоится 15 мая на стадионе «Открытие Банк Арена».

– Я думаю, было бы правильно сделать чемпионский коридор перед последней игрой «Зенита» против «Нижнего Новгорода», а не в матче «Спартака». В противном случае вы должны устраивать чемпионский коридор каждую неделю после завоевания титула, – цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе золотые медали РПЛ по результатам 27-го тура, в котором подопечные Сергея Семака обыграли на своем поле «Локомотив» (3:1). Таким образом, сине-бело-голубые в четвертый раз кряду стали чемпионами России.