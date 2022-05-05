В «Уфе» рассказали об интересе европейских клубов к Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу возможного ухода из клуба нападающего Гамида Агаларова.

Ранее сообщалось, что 21-летний футболист может покинуть уфимскую команду по окончании текущего сезона.

– В нашей прерогативе, чтобы Агаларов прогрессировал в другом чемпионате. Есть интерес из стран Европы. Игрок, который забил 18 мячей в команде-аутсайдере – это уникальный случай. За ним следят все скауты. Но сейчас Гамид думает только о том, как помочь «Уфе» сохранить место в РПЛ, – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 18 забитыми мячами в 26 матчах. Его контракт рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Агаларова в четыре миллиона евро.