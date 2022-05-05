Главный тренер «Динамо» Шварц может покинуть московский клуб и возглавить «Герту»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц может вернуться к работе в одной из команд чемпионата Германии.
Как сообщает журналист Ронан Мерфи, в услугах 43-летнего специалиста заинтересована «Герта». В данный момент берлинский клуб возглавляет Феликс Магат. После 32 туров коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Напомним, что Шварц тренирует «Динамо» с октября 2020 года. При нем бело-голубые одержали 31 победу, семь раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.
Ранее в своей карьере немецкий специалист возглавлял «Майнц».
источник: «Советский спорт»