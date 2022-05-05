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Главный тренер «Динамо» Шварц может покинуть московский клуб и возглавить «Герту»

Действующий контракт специалиста с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года.
05 мая 2022 11:07
автор: Владислав Корегин

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц может вернуться к работе в одной из команд чемпионата Германии.

Как сообщает журналист Ронан Мерфи, в услугах 43-летнего специалиста заинтересована «Герта». В данный момент берлинский клуб возглавляет Феликс Магат. После 32 туров коллектив занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, что Шварц тренирует «Динамо» с октября 2020 года. При нем бело-голубые одержали 31 победу, семь раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Ранее в своей карьере немецкий специалист возглавлял «Майнц».

источник: «Советский спорт»
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