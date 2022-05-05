Главный тренер «Динамо» Шварц может покинуть московский клуб и возглавить «Герту»

Проклятье Гвардиолы, или Все могут короли! Как «Реал» сотворил чудо с «Ман Сити» и 17-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче ЛЧ королевский клуб, уступая 0:1 к 90-й минуте, забил два гола, а затем и третий - уже в овертайме, выбросив команду Пепа Гвардиолы из турнира.