Кавазашвили считает, что в РПЛ выступают посредственные легионеры

Экс-игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу новости о том, что полузащитники «Вест Хэма» Никола Влашич и Алекс Крал вошли в десятку худших трансферов текущего сезона АПЛ по версии ESPN.

Отметим, что хорватский футболист, ранее выступавший за ЦСКА, занял шестое место в рейтинге. Что касается Крала, то чешский хавбек, арендованный «молотобойцами» у «Спартака» до лета 2022 года с правом выкупа, стал седьмым.

– В РПЛ попадают очень посредственные легионеры. Кто такой Крал? Деревяшка кудрявая. Влашич тоже ничего в Европе показать не может. Сейчас все иностранцы разбегутся, РПЛ наконец-то очистится от всякого мусора, который сюда свозят алчные агенты под видом крутых иностранцев, – цитирует Кавазашвили Sport24.ru.

Ранее стало известно о том, что российские клубы будут отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.