Семак заявил, что «Зенит» не собирается раздавать очки в оставшихся трех турах РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об оставшихся матчах клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

Напомним, что петербургская команда досрочно стала чемпионом России, одержав победу над «Локомотивом» (3:1) в игре 27-го тура. Тем самым, сине-бело-голубые в четвертый раз кряду завоевали чемпионский титул.

– На сегодняшний день мы не планируем привлекать игроков из молодежной команды и «Зенита-2» к основному составу. Постараемся соблюсти футбольный Fair Play и не давать в оставшихся матчах преимущество тем командам, которым нужны очки, – цитирует Семака клубная пресс-служба петербуржцев.

Добавим, что 7 мая «Зенит» сыграет дома против «Химок». Затем команда проведет встречи со «Спартаком» (15 мая) и «Нижним Новгородом» (21 мая).