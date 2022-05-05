Ловчев удивлен действиями Гвардиолы после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался по поводу поражения «Манчестер Сити» от «Реала» (1:3) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

– Гвардиола – лучший специалист. Его команда лучше других играет в футбол. Одно дело – ты учишь именно футболу, другое дело – характер, терпение. Даже эта ситуация: закончился матч, представляю себя, я бы покусал всех футболистов. Понятно, что у Гвардиолы внутри кошки скреблись, но он ходил, обнимаясь со всеми, – цитирует Ловчева «Чемпионат».

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.