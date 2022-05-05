Семак - про санкции УЕФА: Грустная и неприятная новость

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение УЕФА исключить Россию из турниров сезона-2022/23.

«Есть вещи, которые от нас не зависят. Грустная и неприятная новость. Все хотят играть, не только «Зенит», но и другие наши клуб и сборная. Фокусируемся в такой ситуации на том, что зависит от нас. Мы должны каждый день выходить и работать», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что 2 мая УЕФА объявил об отстранении российских клубных и национальных команд на будущий сезон. «Зенит» как победитель российской премьер-лиги должен был играть в Лиге чемпионов.