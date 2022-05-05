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АИК не имеет финансовых средств для выкупа Ларссона у «Спартака»

Летом 2022 года шведский футболист должен вернуться в расположение команды РПЛ.
05 мая 2022 12:57
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, выступающий за АИК на правах аренды до конца текущего сезона, не подпишет полноценный контракт со шведской командой.

Как сообщает «РБ-Спорт», в данный момент клуб из Стокгольма испытывает финансовые трудности и не сможет предложить за покупку 24-летнего футболиста больше одного миллиона евро. Отмечается, что подобная сумма не устроит красно-белых.

По информации источника, агент форварда ведет поиски новой команду для своего клиента. Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны клубов из Италии, Германии и Испании.

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В общей сложности он провел за красно-белых 83 матча, забил 27 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

В апреле этого года Ларссон временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды. В пяти встречах за шведский клуб он отличился одним забитым голом и двумя ассистами.

источник: «РБ-Спорт»
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