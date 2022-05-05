Газзаев похвалил «Манчестер Сити» и «Реал» за качество футбола

Российский тренер Валерий Газзаев восхитился игрой «Манчестер Сити» и «Реала» (1:3) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Благодаря победе в овертайме испанская команда вышла в финал турнира.

«Считаю, что с точки зрения футбола выиграл и «Реал» и «Манчестер Сити». Показали футбол, к которому надо стремиться. Любое действие выполнялось на максимальных скоростях. Время для принятия решения технического исполнения и тактического действия было минимизировано. В этом класс футболистов «Реала» и «Сити», которыми мы восхищаемся», - приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.