Силкин выразил готовность стать главным тренером «Динамо» в случае ухода Шварца из клуба

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин выразил готовность возглавить московский клуб в случае ухода нынешнего главного тренера Сандро Шварца.

Ранее появилась информация, что руководство «Герты» заинтересовано в подписании контракта с немецким специалистом перед началом следующего сезона.

– Готов ли я вернуться в «Динамо»? Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал. Если будет предложение, а не просто так «приходи работать». Я знаю все, что происходит и что нужно для того, чтобы устроить команду, – цитирует Силкина «Спорт день за днем».

Напомним, что Силкин занимал пост главного тренера «Динамо» с июня 2011-го по август 2012 года. Под его руководством бело-голубые заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2011/12. В данный момент 61-летний специалист находится без клуба.