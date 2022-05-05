Генеральный директор «Динамо» опроверг информацию о том, что Шварц может покинуть московский клуб

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на появившуюся информацию о том, что наставник клуба Сандро Шварц может покинуть стан бело-голубых по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно о том, что 43-летний специалист является одним из основных претендентов на должность главного тренера «Герты».

– Контракт Сандро Шварца был продлен в декабре и действует до 2024 года. Мы работаем вместе со штабом и довольны сотрудничеством. Любые публикации о других клубах – не более чем спекуляции, – приводит слова Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, что Шварц возглавляет «Динамо» с октября 2020 года. При нем бело-голубые одержали 31 победу, семь раз сыграли вничью и потерпели 14 поражений. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 27 турах.