УЕФА включил пять игроков «Ливерпуля» в команду недели Лиги чемпионов

УЕФА представил команду недели по итогам ответных полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

По информации источника, в состав были включены пять игроков «Ливерпуля». Речь идет о таких футболистах, как Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Садио Мане, Фабиньо и Луис Диас.

Напомним, что подопечные Юргена Клоппа на выезде обыграли «Вильярреал» (3:2). Первая игра также завершилась победой «мерсисайдцев». Таким образом, английская команда вышла в финал турнира, где встретится с «Реалом».

Вратарь: Тибо Куртуа («Реал»);

Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Вирджил ван Дейк, Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»);

Полузащитники: Садио Мане, Фабиньо (оба – «Ливерпуль»), Франсис Коклен («Вильярреал»), Рияд Марез («Манчестер Сити»);

Нападающие: Луис Диас («Ливерпуль»), Карим Бензема, Родриго (оба – «Реал»).