«Арсенал» провел переговоры с агентом форварда «Барселоны» Дембеле

Фланговый нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Football London, в услугах 24-летнего француза заинтересован «Арсенал». По информации источника, представители лондонской команды уже провели переговоры с агентом футболиста, который близок к тому, чтобы стать свободным агентом летом 2022 года.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Напомним, что Дембеле выступает за «Барселону» с августа 2017 года. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 140 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за каталонский клуб 146 матчей, забил 32 гола и отдал 32 результативных передачи.