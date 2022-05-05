Шикунов раскритиковал игру Ларссона за «Спартак» в первой части сезона-2021/22

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов выразил мнение, что московскому клубу стоит рассмотреть вариант с продажей нападающего Джордана Ларссона летом 2022 года.

Отметим, что в апреле этого года 24-летний швед временно покинул стан красно-белых и перешел в АИК на правах аренды до конца сезона. В пяти встречах за клуб он отличился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

– Как он выглядел в первой части сезона, не нужен. Не знаю, что у него случилось после прошлого сезона. Может настроение плохое, может сбавил к себе требования. Но на сегодняшний день он не помощник «Спартаку». Та пара, которая сейчас играет, сильнее, – цитирует Шикунова «Спорт день за днем».

Напомним, что Ларссон выступает за «Спартак» с августа 2019 года. В нынешнем сезоне он отыграл за столичный клуб 23 матча, забив два гола. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 11 миллионов евро.

Ранее стало известно, что АИК не имеет финансовых средств для выкупа Ларссона у «Спартака».