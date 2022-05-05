«Факел» прошел лицензирование в РПЛ по всем критериям, кроме инфраструктурного

Комиссия Российского футбольного союза по лицензированию футбольных клубов ждет информацию о дооснащении арены оборудованием, соответствующим требованиям РПЛ. В случае, если эта информация не будет предоставлена в ближайшее время, воронежский клуб не получит лицензию РФС-1. При этом «Факел», по информации источника, близкого к клубу, выполнил остальные требования – он соответствует стандартам элитной лиги по финансовому, спортивному, кадровому, правовому и другим критериям.

После 35 туров воронежский «Факел» занимает 3-е место в турнирной таблице ФНЛ с 62 очками. На второй строчке, которая дает право на прямой выход в РПЛ, располагается московское «Торпедо» с 65 очками.