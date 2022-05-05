Дмитрий Селюк: Агаларовым интересуется «Ньюкасл»? Правильно Зарема уволила Газизова

Футбольный агент Дмитрий Селюк скептически отнесся к словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова о том, что нападающим клуба Гамидом Агаларовым интересуется «Ньюкасл».

– Агаларов хороший нападающий, лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, и, похоже, эту гонку выиграет, но слова Газизова о том, им интересуется «Ньюкасл» вызывают только улыбку.

В АПЛ Агаларов не может никак оказаться, он просто не получит разрешение на работу в Англии, у него не набирается необходимого числа матчей за сборную.

Заявление Газизова – это раздувание цены на футболиста. И скажу так: Зарема правильно уволила Газизова из «Спартака», – сказал Селюк.