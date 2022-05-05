Колосков объяснил, почему Дзюба потерял место в основном составе «Зенита»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнение о будущем нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Ранее 33-летний футболист в соцсетях пожаловался на малое количество игрового времени в команде.

«По логике, раз Дзюба стабильно остается на скамейке запасных и не попадает в состав «Зенита», значит, с ним решили расстаться и контракт продлевать не будут. Может, у него травма, о которой мы не знаем, или хандра какая-то», - приводит слова Колоскова Sport24.

Напомним, что Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Контракт форварда с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2022-го.

В текущем сезоне РПЛ форвард провел 25 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.