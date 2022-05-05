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Ринат Билялетдинов ожидает битвы в финале Лиги чемпионов

За главный трофей в клубном футболе сыграют «Реал» и «Ливерпуль».
Ринат Билялетдинов ожидает битвы в финале Лиги чемпионов
05 мая 2022 17:09
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, чего ждет от финала Лиги чемпионов, где сыграют испанский «Реал» и английский «Ливерпуль».

«Ожидаю очень интересный финал. В мастерстве две команды примерно равны, есть личности и там, и там. У «Ливерпуля» Салах и Мане — несомненные козыри. Ну и у «Реала» владение мячом на скорости — что называется, слюнки текут. Это футбол высшей категории.

Будет битва на протяжении двух таймов, и «Ливерпуль» может во втором тайме не допустить такой оплошности, какую допустил «Сити». Тем интереснее будет борьба. А элемент удачи будет немаловажен. Его бывает достаточно для того, чтобы выиграть», - приводит слова Билялетдинова «Газета.Ru».

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 пройдет 28 мая в Париже.

Напомним, что в полуфинале «Реал» по сумме двух матчей прошел «Манчестер Сити» (3:4, 3:1), а «Ливерпуль» дважды победил «Вильярреал» (2:0, 3:2).

Обе команды играли в финале турнира в 2018 году. Тогда победу на Олимпийском стадионе в Киеве одержали «сливочные» со счетом 3:1.

источник: «Газета.Ru»
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