Терюшков назвал причину ухода Габулова из «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков дал комментарий после ухода Владимира Габулова с поста генерального директора клуба.

«Для нас это тяжелое решение. Владимир Борисович решил уйти по собственному желанию, связанному с семейными обстоятельствами. Мы не могли препятствовать этому решению. С учетом того, что он сделал для клуба, отпускаем его со словами благодарности», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Напомним, что Габулов завершил карьеру футболиста в ноябре 2018 года. Затем он был председателем правления таких команд, как «Алания» и «Олимп-Долгопрудный».