Тодорович не останется в «Ахмате» по окончанию сезона

Горан Попов, агент защитника Дарко Тодоровича, заявил, что его клиент не останется в «Ахмате» по окончанию текущего сезона.

«Созвонились с Талалаевым, спросили, что творится с нашим футболистом, потому что остается всего 20 дней до конца сезона. Он сказал, что они все вместе поговорили и решили, что Дарко в «Ахмате» не остается. Причин тренер не называл. Мы знаем, что последние несколько матчей Дарко играл не очень хорошо, хотя до этого выходил на поле весь сезон. Но ничего, едем дальше. Нам уже звонят команды из России, из Скандинавии, спрашивают про Тодоровича. Скажу лишь, что звонили из двух российских клубов. Думаю, до 5-10 июня у Дарко будет новая команда», - приводит слова Попова «РБ-Спорт».

Тодорович находится в «Ахмате» на правах аренды из «Зальцбурга». Контракт боснийского защитника с австрийской командой истекает 31 мая 2023 года.

За «Ахмат» 25-летний футболист провел 16 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает Тодоровича в 700 тыс. евро.