Канчельскис готов оказать финансовую помощь «Спартаку»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что готов финансово помочь «Спартаку».

«Если будет организован сбор денег для помощи «Спартаку», я готов помочь, принять участие. Какую сумму скину? Это дело личное, не хочу называть сумму. Если понадобится помощь — я готов скинуться, поможем.

Все команды могут организовать сбор средств, тот же «Краснодар», например. Если каждый скинет по 100 рублей, сумма будет грандиозная! Еще раз - я готов! Надо помогать футболу», - приводит слова Канчельскиса «РБ-Спорт».

Напомним, что в конце марта владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что потерял 99 процентов своего состояния.

Большие убытки вице-президента «Лукойла» связаны с тем, что акции компании в период с 16 февраля по первые числа марта упали в цене на 98 процентов.