Дасаев объяснил, при каких условиях сезон для «Спартака» можно будет считать удачным

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев выразил мнение, что «Спартак» все еще может спасти нынешний сезон. По словам экс-футболиста, для этого москвичам нужно выиграть Кубок России.

«На данный момент единственный турнир остался, который должны выиграть спартаковцы, и тогда этот сезон будет удачным, я считаю», – сказал Дасаев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, в полуфинале Кубка России красно-белые сыграют в Москве с красноярским «Енисеем». Встреча пройдет 11 мая. В другой паре встретятся «Динамо» и «Алания».

Добавим, что в нынешнем сезоне РПЛ команда Паоло Ваноли занимает 10-е место, набрав 34 очка.