Месси оказался в шоке от камбэка «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Бывший напарник Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро раскрыл реакцию звезды «ПСЖ» на спасение «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1).

Напомним, что, проигрывая 0:1, «сливочные» забили два мяча на 90-й и 90+1-й минуте, усилиями бразильского полузащитника Родриго.

«Дурдом... этого не может быть», - прочел сообщение Месси Агуэро в прямом эфире ESPN, сообщает Marca.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.