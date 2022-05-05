Анчелотти советовался с Кроосом и Марсело по поводу замен в матче против «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти советовался с Марсело и Тони Кроосом по поводу замен в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 ДВ). Об этом сообщает Football Italia.

Отметим, что первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

По информации источника, одна из причин, по которой итальянский специалист обратился к своим игрокам, заключалась в том, чтобы подсчитать количество замен. В играх Лиги чемпионов доступно пять замен, плюс одна в дополнительное время.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.