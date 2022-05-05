Шмейхель раскритиковал игру «Реала» в матче с «Манчестер Сити»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель подверг критике уровень игры мадридского «Реала» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 ДВ).

Отметим, что первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

«Реал» не имеет права быть в этом финале. В матчах полуфинала она отставала на милю от «Манчестер Сити», - приводит слова Шмейхеля As.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.