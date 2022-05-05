Черчесов дал комментарий после второй победы «Ференцвароша» в статусе чемпиона Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов дал комментарий после победы своей команды в матче 31-го тура чемпионата Венгрии над «Залаэгерсегом».

«Матч выдался, конечно, богатым на голы. Когда мы повели 3:0, то расслабились. Нам дважды забили со стандартов - с пенальти и штрафного. Пенальти, на мой взгляд, не было, но в любом случае я рад», - приводит слова Черчесова «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, которые уже в первом тайме трижды поразили ворота гостей, однако в дальнейшем подпускали их к себе вплоть до разницы в один мяч.

Напомним, что ранее «Ференцварош» досрочно оформил чемпионство и благодаря этой победе набрал уже 68 очков.

«Залаэгерсег» с 40 очками идет шестым.