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Федотов считает, что Матюнин совершил ошибку, написав жалобу на Хачатурянца

Игорь Федотов поделился собственным опытом.
05 мая 2022 19:46
автор: Максим Скороходов

Бывший судья Игорь Федотов боится, что рефери Алексей Матюнин, написав письмо в РФС на главу РПЛ Ашота Хачатурянца, поставил крест на своей карьере.

«Такие письма можно писать всем. Можно даже подавать жалобу на оценку эксперта. Но в основном это бесполезно. Никто никому не запрещает. Пишите, конечно, но тогда вы закончите судить. Так закончил и я. Написал письмо на имя Егорова. Вот и все. Не из-за того, что я плохо судил, а из-за письма, которое я отправил Николаеву. Меня не вызвали на сборы. Мне никто не ответил. Я закончил», - приводит слова Федотова Sport24.ru.

Матюнин считает, что Хачатурянц, критикуя его работу в матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), оказал давление на Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), которая решила, что арбитр ошибочно назначил пенальти и засчитал еще один гол в пользу самарской команды.

источник: Sport24.ru
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