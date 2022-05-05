Федотов считает, что Матюнин совершил ошибку, написав жалобу на Хачатурянца

Бывший судья Игорь Федотов боится, что рефери Алексей Матюнин, написав письмо в РФС на главу РПЛ Ашота Хачатурянца, поставил крест на своей карьере.

«Такие письма можно писать всем. Можно даже подавать жалобу на оценку эксперта. Но в основном это бесполезно. Никто никому не запрещает. Пишите, конечно, но тогда вы закончите судить. Так закончил и я. Написал письмо на имя Егорова. Вот и все. Не из-за того, что я плохо судил, а из-за письма, которое я отправил Николаеву. Меня не вызвали на сборы. Мне никто не ответил. Я закончил», - приводит слова Федотова Sport24.ru.

Матюнин считает, что Хачатурянц, критикуя его работу в матче 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), оказал давление на Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС), которая решила, что арбитр ошибочно назначил пенальти и засчитал еще один гол в пользу самарской команды.