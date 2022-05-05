Бывший пресс-атташе сборной России назвал зарубежные клубы, которые претендуют на Дзюбу

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче» или сербскую «Црвену Звезду».

«Турки говорят, что снова активизировался «Фенербахче», который пытался получить форварда еще в прошлом году. Есть и другой вариант - «Црвена Звезда». Возможно, более реальный», - написал Казаков в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня. Отмечается, что форвард уже получил ряд предложений от других клубов.

Напомним, Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За семь лет в стане сине-бело-голубых он провел 246 матчей и завоевал 10 трофеев.

В нынешней кампании нападающий отыграл 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.