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Кавазашвили считает, что «Спартак» не возьмет к себе в команду Дзюбу

Нападающий близок к уходу из «Зенита».
05 мая 2022 21:42

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на информацию о возможном уходе из «Зенита» нападающего Артема Дзюбы.

«Отправится ли Дзюба в «Спартак»? Нет, его сейчас никто не возьмет. Я более чем уверен этом. Он не нужен «Спартаку». Красно-белые играют в свой футбол», - приводит слова Кавазашвили «Газета.ру».

Ранее стало известно, что 33-летний футболист не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня. Отмечается, что форвард уже получил ряд предложений от других клубов.

Напомним, Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За семь лет в стане сине-бело-голубых он провел 246 матчей и завоевал 10 трофеев.

В нынешней кампании нападающий отыграл 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

источник: «Газета.Ru»
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