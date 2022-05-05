Гендиректор «Црвены Звезды»: Нам интересен Артем Дзюба

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Да, нам интересен Артем Дзюба», – сказал руководитель порталу Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист решил не продлевать контракт с клубом. По данным СМИ, «Зенит» был готов подписать с игроком новое соглашение с понижением оклада.

В нынешней кампании российский нападающий отыграл 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Он помог команде выиграть чемпионский титул РПЛ.