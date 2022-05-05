Пети раскритиковал Гвардиолу: Он хочет притворяться гением, но уже 11 лет не брал ЛЧ

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов от мадридского «Реала» (1:3 ДВ).

Отметим, что первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

«Он хочет слишком много внимания к себе и притворяться гением. Результат безжалостен. Он уже 11 лет не выигрывает Лигу чемпионов - с тех пор, как в его команде нет Лионеля Месси», - приводит слова Пети RMC Sport.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.