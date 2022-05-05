Родриго - после дубля в ворота «Манчестер Сити»: Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день»

Нападающий мадридского «Реала» Родриги поделился эмоциями после дубля в ворота «Манчестер Сити» (3:1 ДВ) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

Отметим, что первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

«Я не могу объяснить случившееся. У меня нет слов. Бог посмотрел на меня и сказал: «Сегодня твой день», - приводит слова Родриго пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.