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Мостовой считает, что Дзюбе нет смысла переходить в «Црвену Звезду»

Нападающий близок к уходу из «Зенита».
05 мая 2022 22:52

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Црвену Звезду».

«Сомневаюсь, что Дзюба уйдет из «Зенита». Да, мы знаем, что у Артема заканчивается контракт, - в «Зените» не говорят, готовы ли они его подписать или нет. Не вижу смысла уходить из «Зенита» в какую-то «Црвену Звезду», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 33-летний футболист не будет продлевать контракт, истекающий 30 июня. Отмечается, что форвард уже получил ряд предложений от других клубов.

Напомним, Артем Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году. За семь лет в стане сине-бело-голубых он провел 246 матчей и завоевал 10 трофеев.

В нынешней кампании нападающий отыграл 36 матчей, забил 13 голов и отдал 10 ассистов.

источник: Чемпионат.com
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