Мать Мбаппе отреагировала на информацию о том, что Килиан согласился продлить контракт с «ПСЖ»

Файза Ламари, мать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, отреагировала на информацию о том, что ее сын договорился о продлении контракта с парижским клубом.

«Разговоры вокруг будущего Килиана проходят в атмосфере спокойствия и тишины, чтобы он мог сделать правильный выбор», - написала Ламари в соцсетях.

Ранее сообщалось, что новое соглашение форварда с »ПСЖ» будет рассчитано на два года с опцией продления на еще один год.

В текущем сезоне Мбаппе провел 43 матча, в которых забил 35 мячей. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость игрока составляет 160 миллионов евро.