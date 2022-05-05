Хаманн уверен, что «Реал» не сможет обыграть «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дитмар Хаманн после победы «Реала» над «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов выразил мнение, что мадридскому не удастся обыграть мерсисайдцев в финале турнира.

Отметим, что первая встреча завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3. Таким образом, в финал турнира вышел мадридский клуб.

»Модрич перед матчем сказал, что нельзя выйти в полуфинал Лиги чемпионов за счет удачи. Думаю, в этот раз они исчерпали весь запас удачи и точно не смогут сделать такое против «Ливерпуля», - приводит слова Хаманна Football 365.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» сыграет с «Ливерпулем». Встреча запланирована на 28 мая и пройдет в Париже. Ранее команда Юргена Клоппа дважды обыграла «Вильярреал» (2:0, 3:2) в рамках полуфинальной стадии.