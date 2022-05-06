«Это нужно принимать». Селихов высказался о судейских ошибках в матчах «Спартака»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопрос об участившихся судейских ошибках не в пользу его клуба.

«Я не любитель оценивать судей, но они тоже люди, которым свойственно ошибаться. Даже если приходится играть против судей, это нужно принимать», - приводит слова Селихова Sport24.ru.

Напомним, что Зарема Салихова ранее заявила, что ЦСКА судят лояльнее «Спартака», сравнив эпизод в гостевом матче армейцев против «Ахмата» (0:2) с пенальти поставленным в ворота красно-белых в выездной игре против «Ростова» (2:3).