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Петржела считает, что возможный уход Дзюбы из «Зенита» не станет существенной потерей для клуба

Российский футболист может перейти в «Црвену Звезду».
06 мая 2022 12:15
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу появившейся информации о том, что форвард петербургского клуба может пополнить состав «Црвены Звезды».

Ранее генеральный директор сербской команды Звездан Терзич заявил о желании подписать 33-летнего россиянина летом 2022 года.

– Ничего страшного в его уходе не будет. «Зенит» будет играть и без Дзюбы. «Зениту» будет проще и легче, потому что он уже взрослый и с ним сложно работать. Ему уже не будет так хорошо, как в «Зените». Его лучшие годы позади, – цитирует Петржелу «Чемпионат».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» в июле 2015 года. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых 246 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

Действующий контракт Дзюбы с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.

источник: Чемпионат.com
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